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Mustafa İlker Yücel'den milli hükümet çağrısı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa İlker Yücel Beykoz'da Vatan Partisi İlçe Binası açılışını yaptı. Yücel; konuşmasında milli hükümet çağrısı yaptı.

Mustafa İlker Yücel'den milli hükümet çağrısı

Vatan Partisi Beykoz İlçe Binası açıldı. Açılışı Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa İlker Yücel yaptı. 

Açılışta konuşan Yücel Türkiye içindeki saflaşmalara değindi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel, milli hükümet çağrısı yaptı. 

Ortak yayın tartışmalarına dikkat çeken Yücel, İstanbul'un iki adaydan ibaret olmadığını vurguladı.

Muhafazakar kesimin de "vatan severlik" konusunda ilgisini çektiklerini belirten Yücel; çıkmaza giren ekonominin öncelikleri olduğunu söyledi. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #istanbul #mustafa ilker yücel #beykoz
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