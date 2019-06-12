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İlker Yücel, Habertürk'te seçim çalışmalarını anlattı
İlker Yücel, Habertürk'te seçim çalışmalarını anlattı
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Mustafa İlker Yücel, Habertürk'te seçim çalışmalarını anlattı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Yücel, Habertürk'te seçim çalışmalarını anlattı. Kentin trafik sorununu çözeceğini söyleyen Yücel; ödül alan projesi Turkuaz İstanbul'a dikkat çekti.

Mustafa İlker Yücel, Habertürk'te seçim çalışmalarını anlattı

23 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İlker Yücel Habertürk' de yayınlanan "Açık ve Net" programının konuğu oldu. 

Seçimlerde kritik oy sayısına ulaşan Yücel, neden tekrar aday olduğunu açıkladı.

İstanbul'un kanayan yarası trafik. Bu kriz için çözümlerini, ödüllü Turkuaz İstanbul projesini anlattı Yücel. 

Yücel, İstanbul'da ki kütüphanelerin yetersiz olduğunu vurgulayarak gençler için de kültür seferberliği ilan edeceklerini açıkladı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #istanbul #ilker yücel #habertürk
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