Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, iş insanları ile buluştu. Yücel, Antalya'nın etkin örgütlerinden Salı Sanayici ve İş İnsanları Grubu'nun davetlisi olarak toplantıya katıldı.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, iş insanlarıyla bir araya geldi.



Yücel, Türkiye'nin tüm kentlerine uygulanabilir projelerini iş insanları ile paylaştı.



Toplantı, Salı Sanayici ve İş İnsanları Grup Başkanı Muharrem Koç moderatörlüğünde Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nde yapıldı. Buluşmada, medya sansürüne rağmen Yücel'in ürettiği projelerin olumlu etkisi dile getirildi.



Yücel'e Çin ile ekonomik işbirliğindeki gelişmeler soruldu. İlker Yücel, Vatan Partisi'nin Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nde ve komşularla işbirliğinde üstlendiği öncü görevi anlattı.



Yücel, diğer adayların İstanbul bütçesini aşan vaatlerine karşın gerçekçi hedefleri ortaya koydu. Partisinin ödüle değer görülen projelerini, tüm adaylara sunduklarını ve takipçisi olacaklarını vurguladı.



Siyasi ve ekonomik gündemi yakından izleyen Salı Sanayici ve İş İnsanları Grubu, Türkiye'de öne çıkan isimleri sık sık konuk ediyor. Siyasetten ekonomiye, bilimden sanata bir çok alandan ismin davet edildiği toplantılarda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'te ağırlanmıştı.



ulusal.com.tr