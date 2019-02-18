Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Kağıthanelilerle buluştu. Yücel, seçildiğinde önceliği istihdam ve işsizlik sorunlarına vereceğini kaydetti.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Kağıthanelilerle buluştu. Seçildiğinde istihdam ve işsizlik sorununa öncelik tanıyacaklarını belirten Yücel, ''Oyunuzu çözüm programına verelim, ranta, betona değil. Sistem partileri, çıkmaz partileri, rant partileri, turuncu partilerdir. Vatan Partisi’nin politikalarına ihtiyacımız var'' dedi.



Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. İlker Yücel özetle şunları belirtti:



YEDİ TEPE YEDİ RENK

“Değerli dostlar, Mavi İstanbul’u açıkladık. İlerleyen günlerde Beyaz İstanbul'u açıklayacağız. Kahverengi İstanbul ile birlikte toprak kokusu duymadan yetişen neslimizi kurtaracağız. Yeşil İstanbul projemizi hazırlıyoruz. İstanbul’u besleyecek tarım anlaşmaları yapacağız. Belediyenin kaynaklarını üretime, yatırıma açık tutarsak istihdam ve üretkenlik sağlayabiliriz. Türkiye’nin genel sorunlarını çözemeyenler, yereli çözemezler.”



Vatan Partisi ne kadar güçlenirse Türkiye'nin o kadar ilerlediğine dikkat çeken Yücel, bunun PKK ve FETÖ ile mücadelede çok net olarak ortaya çıktığını vurguladı.



UZEL İŞÇİLERİ İLE OMUZ OMUZA MÜCADELE



Mustafa İlker Yücel, Kağıthane'deki kahvaltının ardından, 10 yıl önce iflas eden Uzel fabrikasından kıdem tazminatlarını alamayan işçilerle buluştu. İşçilerin coşkulu alkışları arasında konuşma yapan Yücel omuz omuza mücadele etme sözü verdi.



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