Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, yüzlerce vatandaşın huzurunda "Mahalleler Birliği" toplantısında taahhütname imzaladı. Yücel'in konuşmasında "Neden bütün adaylar inşaatçı?" diye sorması vatandaşlardan büyük alkış aldı. Yücel Gaziosmanpaşa'da bir etkinlikte de konuştu. Binali Yıldırım'ın torununa dedesinin yaratılmasına katkı sunduğu beton grisinden kurtulan bir İstanbul sözü verdi

Mahalleler Birliği toplantısında tahahhütname imzaladı. "Neden bütün adaylar inşaatçı?" sorusu salonda yankılandı.



Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel İstanbul'da gün boyu ilçe ilçe dolaşarak seçim çalışmalarını sürdürdü.



İlk durağı Gaziosmanpaşa idi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Emin Algün, Vatan Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.



Toplantıya, Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Teoman Alili ile 11 yıldır hak mücadelesi yürüten Uzel işçilerinin sözcüsü Suat Bektaş da katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, İstanbul'daki betonlaşmaya dikkat çekti. Binali Yıldırım'ın torununa rahatça oyun oynayabileceği bir İstanbul sözü verdi. Yücel “İstanbul'u öyle bir hale getirdiler ki dünyada yeşili en az şehir oldu bu kent. Binali Yıldırım'ın çok sevimli, şirin bir torunu var. Ekranlara da çıkıyor görmüşsünüzdür. Kendisini gözlerinden öpüyoruz. O torununa söz veriyoruz. Dedesinin yaptığı betonlar yerine, rahatlıkla oyun oynayabileceği parklar yapacağız. Siz Ulaştırma Bakanlığı yapın, yıllardır kenti siz yönetin. 17 yıldır hükümette görev alın, 94'ten beri siyasi hareketiniz İstanbul'u yönetsin. Sonra gelin İstanbul'un bu halinden rahatsız olun. İstanbullu bunu kabul etmeyecek. İstanbul'u bu rant ve beton partileri bu hale getirdi, Vatan Partisi kurtaracak.”



NEDEN BÜTÜN ADAYLAR İNŞAATÇI?



Gaziosmanpaşa'nın ardından Şişli'ye geçen Yücel, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde Mahalleler Birliği'nin davetlisi olarak yerini aldı.



Etkinlikte yaptığı konuşma büyük ses getiren Yücel, "Kentsel dönüşüme plazalardan başlayalım" çağrısı yaptı.



Yücel'in konuşmasında "Neden bütün adaylar inşaatçı?" diye sordu. Cevabı alkışlarla vatandaş verdi.



Konuşmasının ardından Yücel, "Mahalleler Birliği"nin İstanbul adayları için hazırladığı taahhütnameyi imzaladı.



