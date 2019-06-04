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Mustafa İlker Yücel rakiplerinin bayramını kutladı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel rakiplerinin bayramını kutladı

Mustafa İlker Yücel rakiplerinin bayramını kutladı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu, Saadet Partisi Adayı Gökçınar ile bağımsız adayların bayramını kutladı.

Mustafa İlker Yücel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bayramlar gelecek için umut ve güven bulma günleridir. Sınırlarımızda ve kıyılarımızda cesur Mehmetçiğimiz, ekmek teknesinde tertemiz üreticilerimiz bu güveni bize veriyor. Bu duygularla @BY, @ekrem_imamoglu, @gokcinarnecdet ve bağımsız adayların Ramazan Bayramını kutlarım." dedi.

Yıldırım'dan adaylara bayram kutlaması
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım sosyal medyadan yaptığı paylaşımda diğer adayların bayramını kutlamıştı.
Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'ndan adaylara bayram kutlaması
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan kendisini etiketleyerek bayramını kutlayan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ve Saadet Partisi adayı Necdet Necdet Gökçınar'ın bayramını kutladı.


ulusal.com.tr


 

Etiketler; #vatan partisi #mustafa ilker yücel
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