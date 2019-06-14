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Mustafa İlker Yücel tarihi Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti

23 Haziran seçimlerine az bir süre kala adaylar çalışmalarına hız verdi. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel tarihi Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti. Kapalıçarşı esnafı samimi havada karşıladığı Yücel'e nazar boncuğu taktı.

Mustafa İlker Yücel tarihi Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti

Yücel ve beraberindeki Vatan Partisi heyeti, esnafla tek tek sohbet etti, çay içti.

Mustafa İlker Yücel, Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkan Yardımcısı Haşim Güreli'yi de ziyaret etti. Sohbet koyuydu. 

Kapalıçarşı esnafı, nazar değmesin diye İlker Yücel'e nazar boncuğu taktı. 

23 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala gerçekleşen ziyaret, Yücel ve Kapalıçarşı esnafının bu mesajı ile noktalandı. 


HABER: GÖKNUR MERVE ÖZER
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #mustafa ilker yücel
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