Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı Başladı! Türkiye ve Azerbaycan Güçlerini Birleştirdi

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Mustafa Kemal Atatürk 2023 ortak tatbikatına başladı. Bakü, Nahçıvan ve Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerinde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı Başladı! Türkiye ve Azerbaycan Güçlerini Birleştirdi
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Türkiye ve Azerbaycan güçlerini birleştirdi. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk 2023 ortak tatbikatı Azerbaycan'da başladı.

Ortak Tatbikatta Dosta Güven Düşmana Korku

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Mustafa Kemal Atatürk 2023 tatbikatıyla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, tatbikata Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde start verildiği bildirildi.

Tatbikatta 3 bin personel, 130 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 100 top ve füze sistemi ile yaklaşık 20 uçak ve helikopter yer alıyor. Tatbikatta, modern muharebe yöntemleri kullanılarak füze ve topçu birlikleri, uçak ve helikopterlerle görevlerin icra edileceği, nehirler üzerinde geçmek amacıyla duba köprülerin inşa edileceği ve temsili düşmanın derinliklerine çıkarma yapılacağı belirtildi.

Türk ve Azerbaycan orduları arasında etkileşim ve koordinasyonunun artırılmasının amaçlandığı tatbikat 25 Ekim'e kadar sürecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# türkiye # Azerbaycan # tatbikat # Mustafa Kemal Atatürk
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