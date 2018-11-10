Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında dünyanın çeşitli kentlerinde törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında dünyanın çeşitli kentlerinde törenlerle anıldı.



Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Avustralya'nın başkenti Canberra ile Sydney ve Melbournekentlerinde törenlerle anıldı.



Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği, Sydney ve Melbourne Başkonsoloslukları anma etkinlikleri düzenlendi.



Canberra'da, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören Büyükelçilikte devam etti. Törenler, Sydney'de Başkonsolosluk binasında, Melbourne'da ise Başkonsolosluk konutunda vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.



Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener'in konuşmasıyla başlayan tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği saat 9'u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşuyla sürdü.



Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte, Başkonsolos Yardımcısı Mehmet Uçar ve davetliler Atatürk hakkında bilgiler içeren konuşmalar yaptı.



Anma programına katılanlara teşekkür eden Başkonsolos Vekili Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk ulusu olarak çok şanslıyız. İngiliz devlet adamının da dediği gibi her yüzyıl bir ulusa bir dahi nasip oluyor. 20. yüzyılda bize nasip oldu. Vatanımızı kurtaran, Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve onun tüm silah arkadaşlarına büyük bir saygı duyuyoruz, özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.



Tören, katılımcılara ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.



Kuala Lumpur'da tören



Atatürk, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da törenle anıldı.



Türk Büyükelçiliği binasında, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı'nın ev sahipliğinde düzenlenen törene iş dünyası temsilcileri ve ülkedeki bazı kuruluşlarda görevli Türk vatandaşları katıldı.

Programda, Kavakçı'nın selamlama konuşmasının ardından Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Askeri Ataşe Albay Özer Çalışkan, Atatürk'ün Türkiye ve dünya nezdindeki önemine dair konuşma yaptı.







Büyükelçiliğin en genç meslek memuru Üçüncü Katip Elif Burcu Gündoğdu da Atatürk'ün "Nutuk" eserinde Gençliğe Hitabe'nin yer aldığı son bölümü okudu.



Anma töreni, katılımcılardan bazılarının Atatürk hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaşmasıyla sona erdi.



"Hayatı boyunca Türk milletini yüceltmek için çalıştı"



Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da törenle anıldı.



Cakarta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı ve Birinci Müsteşar Burak Ali Karacan'ın ev sahipliğinde, ülkedeki yerleşik bazı Türk vatandaşlarının da katıldığı Cakarta Büyükelçiliğindeki anma töreninde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Programda konuşan Üçüncü Katip Batuhan Baçkır, Atatürk'ün, hayatı boyunca Türk milletini yüceltmek için çalıştığını ve en zor zamanlarda dahi milletine olan inancını yitirmeden yürüttüğü özgürlük mücadelesini Cumhuriyet'le taçlandırdığını söyledi.



Askeri Ateşe Deniz Yarbay Burak İnan da konuşmasında, ''Hayatını ülkesine adayan Büyük Önder Atatürk, askeri başarıları ve milletini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolundaki ilke ve inkılapları ile insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Onun önderliğindeki Türk milletinin başarısı, istiklal ve çağdaşlık mücadelesi veren tüm toplumlara da ilham kaynağı olmuştur.'' ifadelerini kullandı.

