Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın mal varlıklarına tedbir konuldu
Geniş kapsamlı sürdürülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı.
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal hakkında, soruşturma kapsamında mal varlıklarının dondurulmasına yönelik tedbir kararı uygulandığı bildirildi.
MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI GETİRİLDİ
Soruşturma çerçevesinde atılan adımlar kapsamında, Melis Sandal’ın mal varlıkları üzerine tedbir konuldu.
Alınan bu kararın, devam eden fon soruşturmasının mali boyutları doğrultusunda yürütüldüğü belirtilirken, dosyadaki detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.