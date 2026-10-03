Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup hakkında gelişme: Gerçek rakam ortaya çıktı

İlk incelemelerde fon sisteminden 11 milyar TL çektiği öne sürülen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un, gerçekleştirilen detaylı mali analizler sonucunda 15 milyar 793 milyon liralık devasa bir vurguna imza attığı belirlendi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DERİNLEŞTİRİLİYOR

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve fon hareketleri üzerine titizlikle yürütülen soruşturmada mali suçlar birimleri ve uzman denetçiler terör ve örgütlü suçlar bünyesinde incelemelerini sürdürüyor. İşlem hacminin ve ulaşılan rakamın milyarlarca lirayı bulması, dosyadaki şüphe halkasını ve incelenen hesap hareketlerini her geçen gün genişletiyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların ve mal varlığı tedbirlerinin olabileceği belirtiliyor.