Meclis Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarına verdiği iftarda 15 Temmuz'da medya organlarının tavrına vurgu yaptı. Basın mensuplarının darbe girişiminde direnişin önemli bir parçası olduğunu belirten Şentop, 2020 yılının Meclis'in açılışının 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı, özel kutlama takvimi oluşturulacağını söyledi.

15 Temmuz'da medyanın önemine değindi. Gelecek yılın Meclis takvimine işaret etti.



Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri, haber müdürleri ve muhabirleri ile iftarda bir araya geldi.



Şentop, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde medyanın önemine özel bir vurgu yaptı.



Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümünün önemine değinen Şentop, gelecek yıla da işaret etti.



İftar programına Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik de katıldı.





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