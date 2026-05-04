Mustafa Varank, CHP'nin öncelikli cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Partiyi ona göre dizayn ediyorlar

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Anadolu Sohbetleri kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Gündemi sarsacak açıklamalarda bulunan Varank, CHP’nin adaylık yarışında Özgür Özel isminin ön plana çıkarıldığını ileri sürdü.

"ÖZEL'İ ADAY YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR"

Varank, CHP’nin aday belirleme sürecine dair yaptığı analizde, parti içindeki dizaynın tek bir isme odaklandığını savundu:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı kim olursa olsun bu bizi ilgilendirmez, onların kendi kararıdır. Ama eğer bana siyasi okuma yapmamı istiyorsanız, ben şu andaki CHP yönetiminin Mansur Yavaş’la ilgili olumlu bir adım atacağını düşünmüyorum. Çünkü onların adayı Özgür Özel. Şu anda partinin bütün dizaynını Özgür Özel’e göre yapıyorlar. Onun önünü açmak üzere yapıyorlar. Hatta Ekrem İmamoğlu’yla olan ilişkilerinde de bir soğuma olduğunu gelip bize anlatan CHP’li arkadaşlarımız var. (...) Ama ben şu andaki CHP yönetiminin, o politbüronun Özgür Özel’i aday yapmak için uğraştığını görüyorum."

"İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAMAZ"

Ekrem İmamoğlu’nun hukuki durumuna ve adaylık ihtimaline değinen Varank, teknik bir engelin altını çizdi:

"Ama mevcut mevzuata baktığınızda zaten Ekrem İmamoğlu diploması iptal edildiği için cumhurbaşkanı adayı olamaz. Devam eden davaları var. O davaların neticelerinin ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİLİK DEVRİMİ

Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki gelişimini rakamlarla açıklayan Varank, dışa bağımlılığın ciddi oranda düştüğünü belirtti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, özellikle savunma sanayinde kendi kendine yetebilen, kritik teknolojilerde kendi teknolojisini geliştirip, kendi teknolojisiyle yol almak için büyük bir gayret gösteren, bölgesinin, hatta dünyanın savunma sanayinde artık en önemli ülkelerinden biri konumunda. (...) Bugün geldiğimiz noktada işte her zaman kurduğumuz bir cümle var, yüzde 20’lerde olan dışa bağımlılık, kendi kendine yetebilme oranlarını yüzde 80’lerin üzerine çıkarmış olduk."

"CHP'Yİ BİR TROYKA YÖNETİYOR"

Parti içi yönetim yapısını sert bir dille eleştiren Varank, CHP’nin halktan koptuğunu iddia etti:

"Maalesef şu anda CHP’yi bir troyka yönetiyor. Geçmişten gelen arkadaşlık ilişkileriyle oluşturulmuş bir yapı. İsimlerini vermemize gerek yok. Bunlar kendilerince CHP yönetimini almışlar. CHP’yi içeride dizayn etmeye çalışıyorlar. Ve bunların tek amacı, bu troykanın kendi çıkarları. Milletin derdiymiş, ülkenin problemleriymiş, bunlarla ilgili aslında bir dertleri yok."