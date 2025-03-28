Mustafa Varank hakkında ‘örtülü reklam’ incelemesi başlatıldı

İncelemenin, şikayetler ve Varank’ın kendi talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir. Paylaşımın, reklam amaçlı olmadığı ve CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı tutumuna tepki olarak yapıldığı zaten kamuoyunun malumu. Ancak bu süreç, maddi çıkar karşılığı yapılan örtülü reklam ile bireysel bir tepki arasındaki farkın anlaşılması açısından da önemli. Bakanlığımızın soruşturmasına süresi içinde yanıt vererek neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım. Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum."

Varank’ın açıklaması, CHP’nin başlattığı boykot kampanyası ve yerli markalar konusundaki tartışmaların gölgesinde geldi.