Mustafa Varank kaza geçirdi!

Meclis Sanayi, Ticaret ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında kaza geçirdi. Varank ve yanındakiler kazayı yara almadan atlattı.

Mustafa Varank kaza geçirdi!
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TBMM Sanayi, Ticaret ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa’da yerli üretim bir arazi aracının test sürüşünde kaza geçirdi. Ormanda yapılan test sırasında araç, bir ağaca çarptı. Varank, operatörün yanında oturuyordu ve anlık bir refleksle başını eğerek kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı kameralara yansırken, Varank’ın soğukkanlı tepkisi yanındakilerin de sakin kalmasına yardımcı oldu. Bu durum, ekibin kaza anında kontrollü davranabilmesine olanak sağladı.

İşte o anlar:

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