Müşteriden hakaret işiten bankacı haklı bulundu: KVKK'den milyonları ilgilendiren ses kaydı kararı!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), telefon görüşmesi sırasında müşterinin hakaretine maruz kalan ve dava açmak amacıyla kurumundan ses kaydını isteyen banka çalışanını haklı buldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Müşteriden hakaret işiten bankacı haklı bulundu: KVKK'den milyonları ilgilendiren ses kaydı kararı!
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Bankanın talebi reddetmesini hukuka aykırı bulan Kurum; müşteri sırrı içeren verilerin maskelenerek ses kaydı veya dökümünün çalışana verilmesine hükmetti.

BANKA "MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ" DEDİ, ÇALIŞAN KVKK'YE GİTTİ

Olay, bir banka personelinin telefonda işlem yaptığı müşteriden hakaret işitmesiyle başladı. Uğradığı hakaret nedeniyle yasal yollara başvurmak ve savcılığa suç duyurusunda bulunmak isteyen çalışan, delil olarak kullanmak üzere görüşmenin ses kaydını işveren bankadan talep etti. Bankanın bu talebi geri çevirmesi üzerine mağdur çalışan, dosyasını KVKK'ye taşıdı.

KVKK: "HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ENGELLENEMEZ"

Başvuruyu titizlikle değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kararında çalışan lehine emsal teşkil edecek şu tespitlerde bulundu:

Anayasal Temel Hak: Kişisel verilere erişim ve bilgi talep etme hakkının Anayasa ve 6698 sayılı Kanun kapsamında güvence altında olduğu hatırlatıldı.

Hukuki Menfaat ve Delil: Çalışanın hak arama özgürlüğü doğrultusunda kendi sesinin ve maruz kaldığı eylemin bulunduğu kayıtlara erişmesinde açık bir hukuki menfaatinin olduğu vurgulandı.

Maskeleme Formülüyle Teslim: KVKK, bankacılık sırrı ve müşteriye ait özel işlem verilerinin gizlenip maskelenmesi şartıyla, görüşmenin yazılı dökümünün veya dijital ses kaydının çalışana iletilmesi yönünde bankaya talimat verdi.

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