Müteahhitlerimiz 138 ülkede faaliyette! Bakan Ömer Bolat'tan açıklamalar

Türkiye’nin yurt dışı müteahhitlik sektörü 2024 yılını 28.6 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 2024 yılı değerlendirme toplantısında konuştu, inşaat sektörünün 138 ülkede faaliyet yürüttüğünü açıkladı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olan müteahhitlik 2024 yılını 28,6 milyar dolar proje büyüklüğüyle tamamladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada müteahhitlik sektörünün 138 ülkede faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti.

Ömer Bolat, "Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz, 2024 yılını 28 milyar 600 milyon dolar bir proje büyüklüğü ile kapatmıştır. Bu rakamın yüzde 44, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde yapıldı. 138 ülkede, 3 milyar 460 milyon dolar toplam proje değeri ve yaklaşık 3 bin proje ihalesini Türk teknik müşavirlik şirketleri kazanmışlardır." dedi.

Bakan Ömer Bolat müteahhitlik firmalarının dünya sıralamalarında da önemli yerlerde bulunduğunu belirtti. Bolat, "Dünyanın en büyük 250 firması arasında Çin’den sonra ikinci sıradaki yerimizi koruduk. Gelirler noktasında da dünyada sekizinci sıradayız." dedi.

Bakan Bolat sektörün pazar payını büyütmek için hedeflerini de açıkladı. Bolat, "İnşallah bavulları hazırlayın önümüzdeki ay Libya’ya gideceğiz. Ukrayna’da toplantı var, Rusya’da toplantı var, buralara gideceğiz." dedi.

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