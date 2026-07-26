Mutlak Butlan dosyasında yeni gelişme!
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin hukuki süreçte sıcak bir gelişme yaşandı.
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurultay hakkında tedbiren verdiği "mutlak butlan" kararına ilişkin dosya Yargıtay tarafından ön inceleme kapsamına alındı.
YARGITAY DEĞERLENDİRME SÜRECİNİ BAŞLATTI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında tedbiren verilen "mutlak butlan" kararına yönelik dosya Yargıtay’a intikal etmişti. Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara ilişkin inceleme sürecini resmen başlattı. Ön inceleme aşamasına alınan dosya kapsamında kararın değerlendirilmesine geçildi.