Mutlak Butlan sonrası Ankara'da son durum: Özel'in çağrısı neden karşılık bulmadı?

Mahkemenin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal etme ve "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki evinin önünde dün akşam saatlerinde büyük bir hareketlilik yaşandı. Çok sayıda partili ve siyasi isim Kılıçdaroğlu’na destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası basına açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkanımız bu partinin 13 yıl boyunca genel başkanlığını yapmış, partiyi toparlamış ve toplumsal barışa büyük katkılar sunmuştur. CHP’de bir kaosun engellenmesi adına kendisi birazdan Özgür Özel’i arayacaktır. CHP’nin bu süreçten el ele ve müzakereyle çıkması için gerekli çalışmalar hemen başlayacaktır."

Destek ziyaretine gelen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise mahkeme kararının ardından parti meşruiyetine vurgu yaparak, "Karar yayınlandıktan sonra CHP resmi hesabı da yetkili kurulu da Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. Kurultayda seçilmiş arkadaşlarımızdır. 37. Olağan Kurultay iradesi bir kez daha tescil edilmiştir" dedi ve Kılıçdaroğlu’nun en uygun zamanda kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti. Ziyarete katılan diğer dikkat çeken isimler arasında CHP milletvekilleri Mustafa Adıgüzel, Deniz Demir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde kapsamlı bir açıklama yaparak görevine başlaması ve partinin yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor.

Özgür Özel’in Çağrısına CHP Tabanından Karşılık Gelmedi

Kararın açıklandığı esnada MYK toplantısında olan Özgür Özel, yaptığı açıklamada mahkeme kararını tanımadıklarını ve konuyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile Yargıtay’a taşıyacaklarını duyurdu.

Ancak Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Emre Can’ın sahadaki muhabirlerden ve görüntülerden aktardığı bilgilere göre; Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi önüne yaptığı çağrı, parti tabanında karşılık bulmadı. Genel merkez ve il/ilçe başkanlıkları önünde büyük CHP’li kalabalıklar oluşmazken, alanda CHP'lilerden ziyade marjinal sol grupların ve PKK’ya yakın örgütlerin toplandığı, CHP bayraklarının ise oldukça sınırlı sayıda kaldığı gözlemlendi. Özgür Özel’e ilk destek açıklamaları ise İyi Parti, Dem Parti ve Zafer Partisi gibi oluşumlardan geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Delege İradesi Parayla Satın Alınamaz"

Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Adalet Bakanı Akın Gürlek de sürecin tamamen hukuki bir zeminde, bizzat CHP delegelerinin başvurusuyla başladığını hatırlattı. Davanın Türkiye kamuoyunu yakından ilgilendirmesi sebebiyle açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirten Gürlek, tarafsız mahkemelerin tanık anlatımlarını titizlikle incelediğini vurguladı.

Bakan Gürlek, kurultay hakkında verilen "mutlak butlan" kararına ilişkin şu sert mesajı verdi:

"Hangi parti olursa olsun, delege iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirmeyle sakatlanması kabul edilemez. Mahkemeler buna izin vermez. Delege iradesi parayla veya başka çıkar karşılıklarıyla satın alınamaz."

Sürecin hukuka uygun şekilde ilerleyeceğini ve karara karşı temyiz yolunun açık olduğunu belirten Adalet Bakanı, delege iradesinin gasp edilmesine karşı yargının net duruşunu yineledi.