Vatan Partisi İzmir Adayı Doktor Rifat Mutlu, İzmir için hedeflerini açıkladı. Ulusal Kanal’ın Gün Ortası programında konuşan Mutlu'nın önceliği İzmir'de "rant ekonomisine dur demek" olacak. İnsan odaklı bir yönetim hedeflediklerini belirten Mutlu, "Milletimizi HDP-PKK ittifakına mahkûm etmeyeceğiz" dedi.

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Beyin Cerrahı Doktor Rifat Mutlu oldu.



1999-2006 yıllarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevini yapan Mutlu, İzmir için hedeflerini açıkladı. Mutlu yapılacak her işin başında insan odaklı çalışacaklarını dile getirdi.



Mutlu, İzmir’in önemli sorunları arasından su kaybı ve hava kirliliği olduğunu söyledi.



"Hangi iktidar gelirse gelsin emek ve doğayı sömürüyor" diyen Mutlu, bu gidişe son vereceklerini vurguladı.



İZBAN grevi sürecini hatırlatan Mutlu, AKP ve CHP’nin işçi hakları konusunda kol kola girdiklerini belirtti.



Mutlu'nun en önemli hedeflerinden birisini "kimsesizlerin kimsesi olmak" şeklinde tanımlıyor...







HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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