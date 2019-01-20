Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer, Kars Gazeteciler Birliği Eski Başkanı ve Kars Manşet Gazetesi Sahibi Yargıç Harmankaya’yı ziyaret etti. Mutluer'e Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Nusret Senem ve Hasan Korkmazcan da eşlik etti.

Tuncay Mutluer yaptığı ziyarette, yerel basına önemli çağrılarda bulundu. Mutluer, "Kars'ta yapılacak olan yerel seçimlerde PKK'nın proje partisi HDP'nin varlığı, hem Kars için hemde Türkiye için ciddi tehlike barındırmaktadır. PKK, Ermenistan'a açılmak için Kars üzerinde bir strateji belirlemektedir. Bu tuzağa düşmemek gerekir. Yerel Basınımız burada akılcı, sağduyulu ve milli perspektiften olaylara bakarak tavır almalıdır."



Kars halkı ve kamuoyu bu oyuna gelmez

Mutluer, "HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, neden Kars'tan aday gösteriliyor? Nedeni çok basit. 'Algı operasyonu yapıp, HDP farklı şehirleri de kazanıyor. Siyasal gücümüz hala var, mesajını vermek.' Kars halkı ve kamuoyu bu oyuna gelmez. Karslı yurttaşlarımıza güvenim sonsuz. Karsımız bu yerel seçimde, Türk'te biziz, Kürt'te biziz, hepimiz Türk Milletiyiz, diyen Vatan Partisi'ni seçecektir." dedi. Yapılan ziyaretten memnuniyeti belirten, Kars Gazeteciler Birliği Eski Başkanı ve Kars Manşet Gazetesi Sahibi Yargıç Harmankaya, "Mutluer'in uyarılarını takip edeceğiz." dedi.



'Doğu'nun modern, çağdaş ve örnek kentini hep birlikte inşa edeceğiz.'

Öte yandan Mutluer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sayın Hasan Korkmazcan ve Nusret Senem'inde yer aldığı heyet ile Kars Gazeteciler Birliği Eski Başkanı ve Kars Manşet Gazetesi Sahibi Sayın Yargıç Harmankaya’yı ziyaret ettik. Kars'ı Doğu'nun parlayan yıldızı yapma görevini, Türkiye'mizin ve Karsımızın üretken Basın mensuplarıyla paylaşıyoruz. Doğu'nun modern, çağdaş ve örnek kentini hep birlikte inşa edeceğiz." diyerek yapılan ziyareti duyurdu.





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