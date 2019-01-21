Kars’ta yerel basın ziyaretlerine devam eden Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer, "Kars'ta yapılacak olan yerel seçimlerde PKK'nın proje partisi HDP'nin varlığı, hem Kars için hemde Türkiye için ciddi tehlike barındırmaktadır. PKK, Ermenistan'a açılmak için Kars üzerinde bir strateji belirmektedir. Bu tuzağa düşmemek gerekir. Yerel Basınımız burada akılcı, sağduyulu ve milli perspektiften olaylara bakarak tavır almalıdır” dedi. Mutluer’in bu açıklamasına HDP'den cevap geldi.

HDP Kars Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen Tuncay Mutluer’in bu açıklamasına Twitter üzerinden : ‘’Ben Azerbaycan dostluk grubundayım’’ diye yanıt verdi.



Tuncay Mutluer, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Hasan Korkmazcan ve Nusret Senem’in aralarında bulunduğu heyet ile Kars’taki çeşitli görüşmeler ve ziyaretlerinin ardından, bir gazete ziyaretinde Ayhan Bilgen’in açıklaması hakkında sorulan soruya şu cevabı verdi: “Ayhan Bilgen, buraya bir proje kampasında gönderilmiştir” dedi.



HDP bağlantılı twitter hesaplarından, Mutluer’e hakaret içeren ifadelerle saldırı yapılınca konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Tuncay Mutluer, söylediklerinin arkasında durduğunu ve tespitlerinin Kars halkının aklında ve vicdanında karşılık bulduğunu söyledi.



Türkiye-Kafkasya Seti Çekmek İstiyorlar



Mutluer, “PKK’nın hendeklere gömüldüğü süreçte, PKK’nın proje partisi HDP Kürt yurttaşlarımız etkin desteğini bünyesinde toplayamamaktadır. HDP’nin vaatleri, ne Kars’ta, ne de Türkiye’de karşılık bulmuyor, bulmayacaktır. ABD’nin bölgeden ‘yenildik’ mesajıyla çekildiği bir süreçte, Ayhan Bilgen’in ve HDP’nin Kars’ta seçime girmesi tesadüf değildir.



HDP bugünlerde, ABD PKK/PYD/YPG'nin kendi tabirleriyle onları ‘yüzüstü bırakıp giderken’, ‘Gitmeyin, bakın biz yeni yerler kazanacağız, sınırımızı doğuya uzatıyoruz. Kars’ı da alıyoruz. Sizi Ermenistan ile buluşturacağız. Türkiye ile Kafkasya arasında set olacağız. Akdeniz bitti ise Karadeniz var.’ mesajını vermek amacındadır.



HDP’ye izin vermeyeceğiz!



Biz Kürdümüzü, Türkümüzü, Alevimizi, Sunnimizi tüm yurttaşlarımızı, geçmiş dönemde yaptığız gibi, kucaklayacağız. Herkesin belediye başkanı olacağız. ABD’nin bu bölgeye yerleşmesine izin vermeyeceğimizi söyledim. Tekrardan söylüyorum: Kars’ta ABD’nin taşeron gücü, PKK’ya, PYD’ye, YPG’ye ve onların proje partisi HDP’ye izin vermeyeceğiz!



HDP, Kürt yurttaşlarımızın asla ve asla temsilcisi değildir. Bunu da ayrı vurgulamak gerekir. Tarihin öğreticiliği karşımızda durmaktadır. Gerçek, bütün çıplaklığıyla yakıcıdır. ABD, Suriye’de, Irak’ta ve Afganistan’da ‘Sen Kürtsün ötede dur’ demedi. Türkiye’miz ve Kars’ımız bunu çok ama çok iyi bilmektedir.



Vatan Partisi’nde ve Tuncay Mutluer’de ayrım yok.



Beş katlı binanın kaçıncı katında oturursanız oturun yangın çıktığında, deprem olduğunda ya birbirimizin ateşi ile yanacağız, ya da bir birimizin üstünde öleceğiz. Bu yüzden Ayhan Bilgen ve onun gibi düşünenlere tarihi görevimizi yaparak, uyarıda bulunmak, belediye başkanı olmayı bir kenara bırakın, Cumhurbaşkanı olmaktan daha önemli ve tarihidir” dedi.