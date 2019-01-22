Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncer Mutluer, HDP'nin siyasi kolu PKK'nın Kars üzerinde belirlediği stratejileri ortaya çıkardı. Mutluer, PKK'nın Kars'tan Ermenistan'a açılmaya başladığını söyleyen Mutluer, "HDP'ye izin vermeyeceğiz" dedi.

HDP'nin Kars üzerinden kurduğu planları deşifre etti, PKK'ya geçit vermeyeceklerini söyledi.



Vatan Partisi Kars'ta olduka iddialı. Partinin Kars Belediye Başkan Adayı Tuncer Mutluer, kararlı...



"Ayhan Bilgen buraya bir proje olarak gönderilmiştir” açıklamalarından sonra, HDP'den gelen saldırılar üzerine Mutluer, kritik açıklamalar yaptı.



Mutluer, HDP'nin siyasi uzantısı PKK'ın Kars üzerinden Ermenistan'a açılma planları olduğunu söyledi.



HDP'NİN KARS STRATEJİSİ

"ABD’nin bölgeden ‘yenildik’ mesajıyla çekildiği bir süreçte, Ayhan Bilgen’in ve HDP’nin Kars’ta seçime girmesi tesadüf değildir. HDP bugünlerde, ABD kendilierini yüz üstü bırakıp giderken, 'Gitmeyin,Sizi Ermenistan ile buluşturacağız. Türkiye ile Kafkasya arasında set olacağız. Akdeniz bitti ise Karadeniz var.’ mesajını vermek amacındadır."



Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Mutluer, "PKK'ya ve onların proje partisi HDP'ye izin vermeyeceğiz" dedi.



"HDP'YE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"HDP, Kürt yurttaşlarımızın asla ve asla temsilcisi değildir. Bunu da ayrı vurgulamak gerekir. Tarihin öğreticiliği karşımızda durmaktadır. Gerçek, bütün çıplaklığıyla yakıcıdır. ABD, Suriye’de, Irak’ta ve Afganistan’da ‘Sen Kürtsün, ötede dur’ demedi. Türkiyemiz ve Karsımız bunu çok ama çok iyi bilmektedir. Vatan Partisi’nde ve Tuncay Mutluer’de ayrım yok"







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