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Muvazzaf astsubaylara FETÖ operasyonu

Kırşehir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 muvazzaf astsubay yakalandı.

Muvazzaf astsubaylara FETÖ operasyonu

Kırşehir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Edirne, Konya ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, astsubaylar B.A, F.K, E.Ö, M.F.T, T.Ç.T ve Y.E.Ç. gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen şüpheliler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Kırşehir
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