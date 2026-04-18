Müzisyen Rıza Tamer Şişman Akyaka'da son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren müzisyen Rıza Tamer Şişman, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Akyaka’da düzenlenen cenaze törenine sanatçının ailesinin yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Anne Sevgül Dalbudak’ın tabut başında “Gel annem” diyerek feryat etmesi törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

DOĞUM GÜNÜNDE SÜRPRİZ PLANLANMIŞTI

Sanatçının 21 Nisan’daki doğum günü için İstanbul’da bir ödül törenine katılmayı planladığı ve arkadaşlarının kendisine sürpriz bir kutlama hazırladığı öğrenildi. Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan yakın dostları, acı haberin ardından cenaze törenine katılmak üzere Muğla’ya akın etti.

2004 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasında sergilediği performansla dikkat çeken ve yarışmayı üçüncü sırada tamamlayan Şişman, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Akyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Törende, sanatçının tabutunun başına gitarının konulduğu görüldü. Zeynep Bastık, Deniz Seki ve Ferhat Göçer gibi isimler de çelenk göndererek aileye taziyelerini iletti.