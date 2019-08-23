Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Gazi Erhan Taş ve annesi acımasızca darp edildi
Gazi Erhan Taş ve annesi acımasızca darp edildi
İzmir'de ağaç seferberliği
İzmir'de ağaç seferberliği
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

N11.com'dan Put Adam kitabının satışıyla ilgili flaş açıklama: Satış durduruldu, mağazası kapatıldı, satıcı ile ilişik kesildi

Eleştirilerin hedefinde olan N11.com alışveriş sitesi tarafından dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verilen Put Adam kitabına dair yapılan açıklamada, "Platformumuzu kullanan bir satıcının değerlerimizi hiçe sayan tavrını tasvip etmiyoruz. Durum fark edilir edilmez, ilgili ürünün satışı derhal durdurulmuş, satıcının mağazası kapatılmış, satıcı ile kurumumuzun ilişiği kesilmiştir" denildi

N11.com'dan Put Adam kitabının satışıyla ilgili flaş açıklama: Satış durduruldu, mağazası kapatıldı, satıcı ile ilişik kesildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, içeriğinde Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğu gerekçesiyle "Put Adam" isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

N11.COM'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

n11.com alışveriş sitesinde yasak kararı alınmasına rağmen ilgili kitabın bir süre daha satışına devam edilmişti.

Tepkiler üzerine kitabın satışının durdurulduğu, satıcının mağazasının kapatılarak kurum ile ilişiği kesildği açıklandı.

N11 tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Platformumuzu kullanan bir satıcının değerlerimizi hiçe sayan tavrını tasvip etmiyoruz. 

Durum fark edilir edilmez, ilgili ürünün satışı derhal durdurulmuş, satıcının mağazası kapatılmış, satıcı ile kurumumuzun ilişiği kesilmiştir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #n11.com #put adam #son dakika #son dakika haberleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.