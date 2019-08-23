Eleştirilerin hedefinde olan N11.com alışveriş sitesi tarafından dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verilen Put Adam kitabına dair yapılan açıklamada, "Platformumuzu kullanan bir satıcının değerlerimizi hiçe sayan tavrını tasvip etmiyoruz. Durum fark edilir edilmez, ilgili ürünün satışı derhal durdurulmuş, satıcının mağazası kapatılmış, satıcı ile kurumumuzun ilişiği kesilmiştir" denildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, içeriğinde Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğu gerekçesiyle "Put Adam" isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.



N11.COM'DAN AÇIKLAMA YAPILDI



n11.com alışveriş sitesinde yasak kararı alınmasına rağmen ilgili kitabın bir süre daha satışına devam edilmişti.



Tepkiler üzerine kitabın satışının durdurulduğu, satıcının mağazasının kapatılarak kurum ile ilişiği kesildği açıklandı.



N11 tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:



"Platformumuzu kullanan bir satıcının değerlerimizi hiçe sayan tavrını tasvip etmiyoruz.



Durum fark edilir edilmez, ilgili ürünün satışı derhal durdurulmuş, satıcının mağazası kapatılmış, satıcı ile kurumumuzun ilişiği kesilmiştir."



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