Naci Görür Ağrı'da meydana gelen depreme ilişkin analizini paylaştı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen sarsıntıya ilişkin teknik değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı

Yayınlanma:

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Dizginkale mevkiinde yaşanan sarsıntının ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremin 4,5 büyüklüğünde ve sığ bir derinlikte gerçekleştiğini kaydetti. Görür, sismik aktivitenin lokasyon olarak Süphan Dağı üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

FAY MEKANİZMASI VE SIKIŞMA ETKİSİ

Sarsıntının oluşum mekanizmasına dair detayları yorumlayan Görür, hareketliliğin Süphan Fayı ile henüz isimlendirilmemiş bir fay hattı arasında meydana geldiğine dikkat çekti. Depremin muhtemelen doğrultu atımlı bir karakter sergilediğini belirten Prof. Dr. Görür, bu sismik aktivitenin bölgedeki Kuzey-Güney (N-S) yönlü sıkışma hareketine bağlı olarak geliştiğini vurguladı. Görür, açıklamasını bölge halkına yönelik geçmiş olsun dilekleriyle tamamladı.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

Prof. Dr. Naci Görür: "Dizginkale, patnos/ Ağrı’da 4,5 sığ bir deprem oldu. Deprem Süphan Dağı üzerinde, Süphan Fayı ile adlanmamış bir fay arasında. Muhtemelen doğrultu atımlı. N-S sıkışmaya bağlı. Geçmiş olsun"

deprem ağrı Prof. Dr. Naci Görür
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Türkiye'den İran'a tıbbi destek!
Hedef 3 yılda 800 bin gence staj imkânı
Tutuklanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tüm okullara güvenlik kuvveti konuşlandırılacak
Kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili MSB'den açıklama
Afyonkarahisar merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Tüketici güven endeksi nisan ayında 85,5'e yükseldi
8 ilde eşzamanlı karaborsa bilet operasyonu
Çok Okunanlar
Tapuda çanta dolusu para devri bitiyor! Tapuda çanta dolusu para devri bitiyor!
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Usta sanatçı Ferdi Atuner hayatını kaybetti Usta sanatçı Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?