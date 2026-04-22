Naci Görür Ağrı'da meydana gelen depreme ilişkin analizini paylaştı

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Dizginkale mevkiinde yaşanan sarsıntının ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremin 4,5 büyüklüğünde ve sığ bir derinlikte gerçekleştiğini kaydetti. Görür, sismik aktivitenin lokasyon olarak Süphan Dağı üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

FAY MEKANİZMASI VE SIKIŞMA ETKİSİ

Sarsıntının oluşum mekanizmasına dair detayları yorumlayan Görür, hareketliliğin Süphan Fayı ile henüz isimlendirilmemiş bir fay hattı arasında meydana geldiğine dikkat çekti. Depremin muhtemelen doğrultu atımlı bir karakter sergilediğini belirten Prof. Dr. Görür, bu sismik aktivitenin bölgedeki Kuzey-Güney (N-S) yönlü sıkışma hareketine bağlı olarak geliştiğini vurguladı. Görür, açıklamasını bölge halkına yönelik geçmiş olsun dilekleriyle tamamladı.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

Prof. Dr. Naci Görür: "Dizginkale, patnos/ Ağrı’da 4,5 sığ bir deprem oldu. Deprem Süphan Dağı üzerinde, Süphan Fayı ile adlanmamış bir fay arasında. Muhtemelen doğrultu atımlı. N-S sıkışmaya bağlı. Geçmiş olsun"