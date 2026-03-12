Naci Görür: Ankara'da o levha gerilmekte, faylar ise harekete geçmektedir

Prof. Dr. Naci Görür, Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, bölgede levhanın gerildiğini ve levha içi fayların harekete geçtiğini söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Prof. Dr. Naci Görür, Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Saatli-Haymana/Ankara’da 1saat önce 4,0’lük deprem oldu. Geçen gün de olmuştu (Çimen civarı). Bu yöredeki levha gerilmekte, levha içi faylar ise harekete geçmektedir. Cihaneyli çevresi gerilmektedir. Geçmiş olsun.”

