Naci Görür: Ankara'da o levha gerilmekte, faylar ise harekete geçmektedir
Prof. Dr. Naci Görür, Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, bölgede levhanın gerildiğini ve levha içi fayların harekete geçtiğini söyledi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Prof. Dr. Naci Görür, Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Saatli-Haymana/Ankara’da 1saat önce 4,0’lük deprem oldu. Geçen gün de olmuştu (Çimen civarı). Bu yöredeki levha gerilmekte, levha içi faylar ise harekete geçmektedir. Cihaneyli çevresi gerilmektedir. Geçmiş olsun.”
Saatli-Haymana/Ankara’da 1saat önce 4,0’lük deprem oldu. Geçen gün de olmuştu (Çimen civarı). Bu yöredeki levha gerilmekte, levha içi faylar ise harekete geçmektedir. Cihaneyli çevresi gerilmektedir. Geçmiş olsun— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 12, 2026