Naci Görür: Ankara'da o levha gerilmekte, faylar ise harekete geçmektedir

Saatli-Haymana/Ankara’da 1saat önce 4,0’lük deprem oldu. Geçen gün de olmuştu (Çimen civarı). Bu yöredeki levha gerilmekte, levha içi faylar ise harekete geçmektedir. Cihaneyli çevresi gerilmektedir. Geçmiş olsun