Naci Görür İstanbul depremi tahminini değiştirdi! İstanbul depreminin yeni olasılık yüzdesi kaç oldu?
Türkiye'nin en çok konuşulan yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, megakent İstanbul için beklenen büyük deprem tahmininde çarpıcı bir revizyon yapıldığını açıkladı!
Peki, büyük İstanbul depreminin yeni olasılık yüzdesi kaç oldu? İstanbul gerçekten yıkıcı bir afete hazır mı ve acilen kurulması gereken o bakanlık ne iş yapacak? İşte deprem tahminlerini baştan aşağı değiştiren o flaş açıklamalar ve Naci Görür'ün hayati uyarıları...
GÖRÜR'DEN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARILAR
Uzmanlara göre İstanbul’da 30 yıl içinde büyük bir deprem olacak. Megakent İstanbul için sık sık uyarılarda bulunan ve kentlerin depreme dirençli hale getirilmesini vurgulayan Naci Görür, yeni açıklamalarda bulundu. Nefes’ten Nalan Güneş’e konuşan deprem uzmanı Naci Görür, beklenen İstanbul depremine vurgu yaptı. Görür, depremin revize edildiğini bildirdi.
Deprem ülkesi olan Türkiye’den vatandaşlar diken üstünde. Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, büyük depremlerle on binlerce vatandaşını kaybetti. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için beklenen büyük deprem riskine dair yeni uyarılarda bulundu.
Deprem dirençli kentler için acilen adım atılması gerektiğine vurgu yapan Görür, "Depremin ne zaman olacağını değil, insanların nasıl hayatta kalacağını konuşmalıyız. Depremde insanların ölmemesi gerektiğini konuşmalıyız"
"Bunun için de deprem dirençli kentleri gündeme taşımamız gerekiyor. Deprem dirençli kent demek, zarar görmeyen kent değil. Zarar görür ama minimum şekilde. Yani insanlar ölmez; ölüm olursa da tesadüfen olur. Türkiye’nin geleceği deprem dirençli kentlere bağlıdır. Tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirmek zorundayız" dedi.
TAHMİNLER REVİZE EDİLDİ
İstanbul'da deprem beklendiğini söyleyen Naci Görür, 'Depremin kesin tarihini bilmek mümkün değil' dedi.
Bilimsel araştırmalarla deprem olasılık ihtimalinin revize edildiğini kaydeden Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:
'İstanbul’da deprem bekliyoruz. 1999 depreminden sonra yapılan bilimsel araştırmalar, 30 yıl içerisinde büyük bir deprem olma olasılığını yüzde 60’ın üzerinde göstermişti. Daha sonra yapılan revize çalışmalarla bu oran yüzde 48’e düşürüldü. Yani İstanbul’da önümüzdeki yıllarda büyük deprem olma ihtimali hâlâ yüksek. Ancak depremin kesin tarihini bilmek mümkün değil. Bilimsel çalışmalar bize riski gösteriyor; önemli olan da bu riske karşı hazırlıklı olmak.'
DEPREME NASIL HAZIRLANMALI?
'Deprem dirençli kent ile kentsel dönüşüm kesinlikle aynı şeyler değil' diyen Görür, kentsel dönüşümün deprem hazırlığı olmadığını vurgu yaptı.
Görür, kentlerin depreme hazırlıklı olması için yapılması gerekenleri sıraladı:
'Bunun için devletin adım atması gerekiyor. Bu konuda bakanlık kurulmalı, yönetim, halk, alt yapı, yapı stoku, ekosistem ve ekonomi bileşenlerinin bir araya getirilmesi şart. Vatandaşın hareketiyle deprem değişimi sağlanmaz. Çünkü bir şehirde sadece ev yok; yollar, barajlar, köprüler, tüneller ne olacak? Onların deprem dirençli olup olmadığını kim inceleyecek, kim anlayacak? Kendimizi aldatmayalım…
Bir bakanlık kurulmalı, bütçesini alıp 10-15 yılda tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirmeli. Vatandaştan para alınacaksa da bu iş insanları üzmeden, ezmeden olmalı. İnsanlar bireysel olarak kentsel dönüşümü yapabilir ama deprem dirençli kenti yapamazlar. Çünkü bu devlet işidir. Vatandaşının can güvenliği her şeyden önemlidir ve bunu sağlamak da devletin görevidir.'