Naci Görür olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! İstanbul'dan sonra o ili de uyardı
Olası İstanbul deprem konusu, gündemde etkisini sürdürüyor. Bu nedenle İstanbul'da depreme en fazla ve en az riskli ilçeler sıkça araştırılıyor. Son olarak Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminin minimum büyüklüğünü açıkladı ve İstanbul'dan sonra o ili de olası deprem için uyardı.
Olası İstanbul depremi gündemde yer almaya devam ediyor. Denize yakın ilçelerde deprem riskinin daha çok olduğu görülürken gözler olası İstanbul depreminin tarihine ve büyüklüğüne çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
MARMARA FAYI MİNİMUM 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR
Kuzey Anadolu Fay Hattı kuşağı üzerinde yer alan İstanbul 1939 yılından bu yana büyük depremlerle sallandı. Beklenen İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara fayının minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğine dikkat çekti.
"30 SENE İÇERİSİNDE BEKLENİYORDU, 23 SENE GEÇTİ"
Tekirdağ'da meydana gelen 3,5'lik depremin ardından 16 milyon nüfuslu İstanbul'da ne zaman deprem olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 2. ve 3.grup riskli iller arasında yer alan İstanbul'da depreme dayanıklı ve dayanıksız ilçeler açıklandı. Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
"30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti" uyarısı yapan Görür, Marmara fayının minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğini açıkladı. Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı.
"İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI"
Prof. Dr. Naci Görür, "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans.
İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" ifadelerini kullandı.