Naci Görür uyardı: İstanbul'da 4 milyon insan ölümle burun buruna!

"İstanbul'da deprem olursa çok büyük bir can kaybı veririz" diyen Profesör Görür, "Mal kaybı tasavvur bile edilemez. İstanbul'da en yetkili kurumlar bile yüzde 60'ından fazlasının deprem dirençli olmayan yapı stokundan meydana geldiğini söylüyor. İstanbul'u bir düşünün, evleri düşünün, korozyona uğramış demirleri düşünün, bir şey yokken çöken evleri düşünün. İstanbul bizi çökertir beyler, şaka etmiyorum. Marmara bölgesi çökerse, bütün Türkiye diz üstü çöker. Bunu duymayan duysun. Bu şaka değil. Gerçek bilim adamlarına sorsun inanmayan. Doğrudan doğruda uluslararası nitelikli bilim adamına sorsunlar. Bizim ekonomi dünyamız, iş adamlarımız depreme hazırlanmayı bilmiyorlar. Sadece fabrikalarının sağlam olduğunu zannediyorlar onlar depreme hazırlanmak deyince. Bana bir şey olmaz diyorlar. Ben bunu TÜSİAD'ın icra kurulunda gördüm. Aynı konuşmayı yaptım. Bu iş şaka değil" diye konuştu.