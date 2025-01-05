Naci Görür uyardı: İstanbul'da 4 milyon insan ölümle burun buruna!
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki deprem tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.
İstanbul'da 4 milyon insanın ölümle burun buruna olduğunu belirten Görür, tehlikenin büyük olduğunu söyleyerek, "İki fayın kilitli olduğunu saptadık. Kilitli fay demek şu anda enerji biriktiriyor. Kırılmasını engel olan bir sürtünme kuvveti var. O sürtünmeyi yendiği anda deprem üretecek" dedi.
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da katıldığı bir programda deprem uyarılarını yineledi. Megakentte en 4 milyon insanın ölümle burun buruna olduğunu söyleyen Görür, "Bu iş şaka değil. Tehlike büyük" dedi.
Görür, Marmara Denizi'ndeki kırılması beklenen fayla ilgili de bazı bilgiler paylaştı.Görür, "Marmara Denizi’nin içerisinden Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu geçiyor. Bunlardan bir tanesi adaların güneyinde biz ona adalar. Adalar Fayı diyoruz. Diğeri de Yeşilköy açıklarından Silivri açıklarına kadar uzanan Kumburgaz Fayı diyoruz. 10 sene o faylar üzerinde araştırma yaptık. Ben de araştırmanın başkanı olarak İtalyan, Fransız gemileriyle tam donanımlı Türkiye'de olmayan, dünyanın en donanımlı gelmeleri ve bilim adamlarıyla çalışmalar yaptık. Bu iki fayın kilitli olduğunu saptadık. Kilitli fay demek şu anda enerji biriktiriyor. Kırılmasını engel olan bir sürtünme kuvveti var. O sürtünmeyi yendiği anda deprem üretecek" dedi.
"İstanbul'da deprem olursa çok büyük bir can kaybı veririz" diyen Profesör Görür, "Mal kaybı tasavvur bile edilemez. İstanbul'da en yetkili kurumlar bile yüzde 60'ından fazlasının deprem dirençli olmayan yapı stokundan meydana geldiğini söylüyor. İstanbul'u bir düşünün, evleri düşünün, korozyona uğramış demirleri düşünün, bir şey yokken çöken evleri düşünün. İstanbul bizi çökertir beyler, şaka etmiyorum. Marmara bölgesi çökerse, bütün Türkiye diz üstü çöker. Bunu duymayan duysun. Bu şaka değil. Gerçek bilim adamlarına sorsun inanmayan. Doğrudan doğruda uluslararası nitelikli bilim adamına sorsunlar. Bizim ekonomi dünyamız, iş adamlarımız depreme hazırlanmayı bilmiyorlar. Sadece fabrikalarının sağlam olduğunu zannediyorlar onlar depreme hazırlanmak deyince. Bana bir şey olmaz diyorlar. Ben bunu TÜSİAD'ın icra kurulunda gördüm. Aynı konuşmayı yaptım. Bu iş şaka değil" diye konuştu.
Görür, şöyle devam etti:
"İstanbul'da 97 bin sadece İBB binası içinden çökecek olanları düşünürsel bile 500 kat demektir, 1 milyon daire demektir. 4 milyon insan ölümle burun buruna. 4 milyon insanın kaçı yaşasın? Ne kadar azaltabilirsiniz? Yani tehlike büyük."