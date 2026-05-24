Naci Görür'den Adana için deprem uyarısı: "Enerji yüklü, tehdit olabilir"

Prof. Dr. Naci Görür, Adana’nın Feke ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Görür, depremin Saimbeyli ve Savrun Fay zonlarının arasında, Saimbeyli Fay Zonu'na yakın bir konumda gerçekleştiğini vurguladı. Söz konusu fayların 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle enerji yüklenmiş durumda olduğunu hatırlatan Görür, bu hareketliliğin Adana Havzası için bir tehdit oluşturabileceğine dikkat çekerek bölge halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.