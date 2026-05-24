Naci Görür'den Adana için deprem uyarısı: "Enerji yüklü, tehdit olabilir"
Adana’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fayların 2023 depremleri nedeniyle enerji yüklü olduğuna dikkat çekti. Görür, bu hareketliliğin Adana Havzası için tehdit oluşturabileceğini belirterek uyarıda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, Adana’nın Feke ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Görür, depremin Saimbeyli ve Savrun Fay zonlarının arasında, Saimbeyli Fay Zonu'na yakın bir konumda gerçekleştiğini vurguladı. Söz konusu fayların 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle enerji yüklenmiş durumda olduğunu hatırlatan Görür, bu hareketliliğin Adana Havzası için bir tehdit oluşturabileceğine dikkat çekerek bölge halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Adana’da, Akoluk-Feke’de 4,9 deprem oldu. Deprem Saimbeyli ile Savrun Fay Zonları arasında ve Saimbeyli Fay Zonuna yakın. Bu faylar Doğu Anadolu Fay Zonuyla ilişkili ve 2023 derpremleri nedeniyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 24, 2026
