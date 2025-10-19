Naci Görür’den dikkat çeken paylaşım: Şimdi depremi konuşmanın tam sırası

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha deprem dirençli kentler çağrısında bulundu.

Görür, “Şimdi depremi konuşmanın tam sırası. Deprem yok, haberi de yok. Deprem mekanizması yaklaşık 14 milyon sene önce oluştu. Daha milyonlarca sene devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Deprem bilimci, Türkiye’nin tamamının risk altında olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir. Gelin eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Kentlerimizi deprem dirençli yapalım ve rahat edelim. İnsanımız ölmesin.” dedi.

Görür, mesajında çözümün de belli olduğunu vurguladı:

“Her ilde yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli hale getirelim. Halk olarak siz talep edin, yerel yönetim ve hükümet yapsın. 10-15 senede bitiririz.”

Prof. Görür, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

“Haydi iş başına. Sokağa inin, iş yapın. Etkinlikle, konuşmakla, plaket vermekle, siyaset yapmakla olmaz. Sevgiyle.”