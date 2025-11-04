Naci Görür’den Sındırgı için kritik uyarı: Riftleşme ve magma yükselmesi başladı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi için dikkat çeken bir deprem uyarısında bulundu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen sarsıntıların ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, bölgenin Batı Anadolu fay sistemi içinde gerilme altında olduğunu belirtti.
“Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir.”
“Riftleşme kabuk incelmesine ve magma yükselmesine neden olmaktadır.”
“Bugün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır.”
Sındırgı, Simav Fay Zonu’na yakın konumuyla Batı Anadolu’nun en aktif deprem alanlarından birinde yer alıyor. K-G yönlü açılma hareketi hem jeotermal kaynakların oluşumunu hem de bölgedeki deprem riskini artırıyor.
“Tek çözüm yöreyi deprem dirençli kent haline getirmektir.”