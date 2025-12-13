Naci Görür'den The New York Times'ın korkutan İstanbul analizine cevap

Prof. Dr. Naci Görür, NYT'nin İstanbul'daki büyük deprem riskine dikkat çeken analizine yanıt verdi. Görür, tarihsel gerçeği vurgularken, yetkililere yönelik çarpıcı bir uyarıda bulundu

Naci Görür'den The New York Times'ın korkutan İstanbul analizine cevap
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ABD'nin önde gelen yayın organlarından The New York Times (NYT) tarafından yayımlanan ve Marmara Denizi'ndeki büyük deprem riskini detaylandıran analizin ardından sosyal medya hesabından bir çıkış yaptı.

"İSTANBUL ADETA NİŞAN ALINMIŞ DURUMDA"

NYT, sismolog Stephen Hicks'in, "İstanbul adeta nişan alınmış durumda" değerlendirmesine yer verdiği analizde, Science dergisindeki bir çalışmayı baz almıştı. Analiz, Marmara'daki orta şiddetteki sarsıntıların Ana Marmara Fayı üzerinde 15–21 kilometrelik kilitli bir bölgeye doğru ilerlediğini ve bu kesimin kırılmasının İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir deprem yaratma potansiyeli taşıdığını vurgulamıştı.

Gündem yaratan bu haberin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin tarihsel bir gerçek olduğunu vurgulayarak, kentlerin hızla depreme dirençli hale getirilmesi gerektiği mesajını verdi ve kentsel dönüşüm eleştirisinde bulundu

ER GEÇ OLACAK

Arkadaşlar, bir Amerikan gazetesinin paylaşımı üzerine (The Newyork Times) Marmara’da deprem haberleri yine çoştu. Kim ne diyor bilmem. Marmara denizinde tarihten önce, Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde deprem oldu. Cumhuriyet dönümünde de er geç olacak. Eşeğini sağlam kazığa bağlamak istiyorsan kentini “deprem dirençli”yapacaksın o kadar. KENTSEL DÖNÜŞÜM deprem dirençli kent değildir

