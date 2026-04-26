Naci Görür’den uyarı: "Büyük bir depremi tetikleyebilir!"

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen deprem, bölgede büyük endişe yarattı. Saat 08.01’de gerçekleşen sarsıntının ardından deprem uzmanları, bölgenin fay hattı hareketliliğine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

AFAD VE VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMALAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Yedisu olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin ardından Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı duyuruldu. Saha tarama çalışmalarının ise titizlikle devam ettiği belirtildi.

NACİ GÖRÜR: "ÇOK TEHLİKELİ BİR NOKTA"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının hemen ardından yaptığı açıklamada Yedisu bölgesinin risklerine dikkat çekti. Görür, bu depremin sığ bir derinlikte gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir ya da bölgedeki gerilmeyi artırabilir. Allah’tan hayırlısı."

Prof. Dr. Görür, daha önceki değerlendirmelerinde de Yedisu sismik boşluğuna dikkat çekmiş ve bu bölgenin uzun süredir enerji biriktirdiğini vurgulamıştı. Uzmanlar, bu tür orta ölçekli sarsıntıların bölgedeki ana fay hatları üzerindeki baskıyı artırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.