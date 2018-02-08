Nagehan Alçı, Yunan işgali altındaki Türk adalarıyla ilgili "18 keçinin otladığı kaya parçası için savaş mı yapalım" dedi. Alçı'nın sözleri stüdyoda tepki toplarken, programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz "Adalara kaya parçası demeyelim. Madem bu kadar önemsiz Yunan askerleri neden orada konuşlandı" dedi. Ardından Alçı, "Diyorum çünkü olan o, gerçek bu" dedi

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın yönettiği programda Yunanistan'ın işgali altındaki Türk adaları konuşuldu.



Programın konuklarından Nagehan Alçı'nın adalarla ilgili ifadeleri tepki topladı.



"18 KEÇİNİN OTLADIĞI KAYA PARÇASI..."



Alçı, 18 adamız için "18 keçinin otladığı kaya parçası için savaş mı yapalım" dedi.



ALÇI'YA TEPKİ



Alçı'nın o sözleri programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz ve konuklar tarafından tepki çekti.



Yılmaz, "Adalara kaya parçası demeyelim. Madem bu kadar önemsiz Yunan askerleri neden orada konuşlandı" karşılığını verdi.



ALÇI'DAN YANIT



Yılmaz'ın ifadeleri sonrası tekrar konuşan Alçı, "Diyorum çünkü olan o, gerçek bu" ifadelerini kullandı.



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