Nagehan Alçı: "Millet İttifakı saflarına mı geçtim?"

- Sosyal demokrat bir parti olma iddiası da olan, özellikle Kemal Bey’in bir yayın sonrası bana bizzat ifade ettiği gibi özgürlükçü-sol bir parti olduğunu söyleyen CHP’nin Tanju Özcan’ı çoktan ihraç etmesi gerekirdi. Hala edememiş olması CHP adına bir utanç bence.

- Sayın Kılıçdaroğlu’nun Tanju Özcan gibi ırkçı zihniyetleri CHP içinde kesinlikle istemediğini biliyorum ama Kemal Bey’in iradesiyle CHP iradesi bazen tam örtüşemiyor.

- Kılıçdaroğlu özgürlükçü-sol çizgiye aykırı otoriter bir kafa yapısına sahip isimleri partiden tasfiye etmeye gayret etti ama bu zihniyetin kalıntıları hala CHP içinde zaman zaman etkin olabiliyor.