Nagehan Alçı: "Millet İttifakı saflarına mı geçtim?"
Gazeteci Nagehan Alçı, bugünkü yayımladığı yazısında; "Ben Osman Kavala ve Hakan Altınay gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren ve sözü aldı mı militarist ve yayılmacı söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam" dedi.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugün yayımladığı "Millet İttifakı saflarına mı geçtim?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:
- Osman Kavala ve Hakan Altınay'a zulmeden, rakiplerine siyasi yasak getiren bir siyasi tarafta bulunamam; bunları alkışlayan bir AK Parti’den yana olamam.
İşte Nagehan Alçı'nın yazısında yer verdiği ifadeler...
- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan önceki gün belediye meclisinde bana dair AK Partili bir meclis üyesiyle ilgili yaşadığı tartışmayı sosyal medyasına koyunca video viral oldu.
- AK Partili ismini bilmediğim siyasetçi “Nagehan Alçı artık Millet İttifakı saflarına geçti” diyor. Tanju Özcan da “Nagehan Alçı da bizim tarafa geçtiyse bu iş bitmiştir. Artık iktidarız demektir” gibi laflar edip, benimle ilgili her zamanki nezakete epey uzak üslubuyla bazı sözler sarf ediyor.
Buradan açıkça söyleyeyim:
- Hiçbir şekilde ve koşulda Tanju Özcan zihniyetiyle aynı safta durmam, duramam.
- Tanju Özcan’ın bulunduğu tarafa asla geçmem, geçemem. Eğer Tanju Özcan gibilerle aynı tarafa geçersem kendime ihanet etmiş olurum.
- Bana göre Özcan zihniyeti ırkçılığı ve ayrımcılığı simgeler. Tanju Özcan zihniyeti otoriter ve totaliter bir aşırı sağcı bakış açısı demektir.
- Sosyal demokrat bir parti olma iddiası da olan, özellikle Kemal Bey’in bir yayın sonrası bana bizzat ifade ettiği gibi özgürlükçü-sol bir parti olduğunu söyleyen CHP’nin Tanju Özcan’ı çoktan ihraç etmesi gerekirdi. Hala edememiş olması CHP adına bir utanç bence.
- Sayın Kılıçdaroğlu’nun Tanju Özcan gibi ırkçı zihniyetleri CHP içinde kesinlikle istemediğini biliyorum ama Kemal Bey’in iradesiyle CHP iradesi bazen tam örtüşemiyor.
- Kılıçdaroğlu özgürlükçü-sol çizgiye aykırı otoriter bir kafa yapısına sahip isimleri partiden tasfiye etmeye gayret etti ama bu zihniyetin kalıntıları hala CHP içinde zaman zaman etkin olabiliyor.