Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın evi satışta: Fiyata inanamayacaksınız
2023 Ekim ayında boşanan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın İstanbul Çengelköy'de bulunan boğaz manzaralı dubleks dairesi satışa sunuldu. Dairenin satış fiyatı ise 165 milyon TL olarak belirlendi.
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2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı, Ekim 2023'te anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Alçı'nın Kütahyalı'dan talep ettiği 40 milyon TL'lik tazminat uzun süre gündemde kalmıştı. Son olarak, çiftin İstanbul Çengelköy'deki boğaz manzaralı bahçeli dubleks evi, Odatv'nin haberine göre satışa sunuldu.
165 MİLYON TL'YE SATILIK
Kütahyalı ve Alçı'nın boşanmasının ardından ev, popüler bir emlak sitesinde 165 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Ancak, 19 Ağustos 2024 tarihinde açılan satış ilanı, 8 Eylül 2024 itibarıyla siteden kaldırıldı. İlanın satışının gerçekleşmiş ya da başka bir nedenle kaldırılmış olabileceği değerlendiriliyor.