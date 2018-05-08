Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak
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Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak

Son dakika haberi... 4 Temmuz Naim Süleymanoğlu'nun saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak

Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak
Habertürk'te yer alan habere göre,  Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi.

4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

 
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