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Namık Kemal mezarı başında anıldı

Vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal, vefatının 130. yılında mezarı başında anıldı.

Namık Kemal mezarı başında anıldı

Vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal, vefatının 130. yılında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki mezarı başında anıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Namık Kemal'in kabrine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanlığı adına Piyade Albay Mehmet Kılınç, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım tarafından çiçek konuldu. 

Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Esra Başdeğmez, törende yaptığı konuşmada, Namık Kemal'in 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ'da doğduğunu söyledi. Namık Kemal'ın asıl adının Mehmet Kemal olduğunu belirten Başdeğmez, "Namık adını ona şair Binbaşı Eşref Paşa vermiştir. Devrinin aydın kişilerinden Mustafa Asıl Bey ve Fatma Zehra Hanım'ın oğullarıdır." dedi. 

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra aynı yerde mezarı bulunan Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbesi ziyaret edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #namık kemal
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