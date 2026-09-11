“Namustan dolayı öldürdüm” demişti! Çöp konteynerinden çıkan başsız ceset soruşturmasında karar!

Dava dosyası, 23 Ocak'ta Şişli'de bir çöp konteynerinde poşetlere sarılı halde bulunan kadın cesediyle açılmıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cesedin baş kısmının olmadığını tespit etti. İncelemeler sonucunda cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmayı sürdüren polis, olayla bağlantısı belirlenen Gofurjon Kamalkhodjev ile Dılshod Turdımurotov'u İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DURUŞMAYA MAKTUL YAKINLARI DA KATILDI

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Dılshod Turdımurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev'in yanı sıra maktullerin yakınları, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

"BEN SADECE SAYYORA'YI ÖLDÜRDÜM"

Tutuklu sanık Gofurjon Kamalkhodjaev, maktul Sayyora Ergashaliyeva'nın dini nikahlı eşi olduğunu belirterek ifadesinde şunları söyledi: "Diğer maktul Durdona Khakımova'yı tanımıyorum. Diğer sanık Dılshod arkadaşım olur. Sayyora beni aldattığı için namustan dolayı öldürdüm. Tek başıma öldürdüm, Dılshod'ın bana bir yardımı olmadı. Durdona'nın nasıl öldürdüğünü bilmiyorum. Ben sadece Sayyora'yı öldürdüm, tek başıma yaptım. Ailesi burada olduğu için cinayeti nasıl işlediğime dair ayrıntı vermek istemiyorum."

Diğer tutuklu sanık Dılshod Turdımurotov ise duruşmada, maktul Durdona Khakımova'yı namus meselesi yüzünden öldürdüğünü, olay anında kafasının yerinde olmadığını ve korktuğu için cesedi parçaladığını ifade etti.

Müşteki Erhan Dursun, Durdona Khakımova'nın 7 yıllık dini nikahlı eşi olduğunu, maktulün başka biriyle resmi nikahının bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Maktulle resmi nikahın yoksa sen müşteki sıfatıyla dinlenemezsin. Resmi nikahı olan kişiyle senin dini nikahın nasıl oluyor? Bari dini bu işlere alet etmeyin" dedi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da "kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık" suçundan 2'şer kez, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan da 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"ÇOK PİŞMANIM"

Son sözü sorulduğunda sanık Turdımurotov, "Yaptığım işlerin izahı yoktur pişmanım. En ağır cezayı hak ediyorum. İçtenlikle pişmanım, keşke yapmasaydım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, kararını açıkladı. Buna göre sanıklar, "kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık" suçundan 2'şer kez 7'şer yıl, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ise 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.