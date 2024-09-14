Narin cinayetinde bir tutuklama daha! Amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi tutuklandı
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan, Narin'in amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki şüpheli R.A, tutuklandı.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Narin'in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen, Narin'in amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki R.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
15 yaşındaki şüpheli, savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen R.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı