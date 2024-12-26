Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Israrlı sorular üzerine ağladı...

Tutuklu sanık Ramazan Atasoy, olay günü köydeki tarlada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"Sabah saatlerinde Salim Güran tarlaya geldi, kısa bir süre kaldıktan sonra ayrıldı. Akşamüstü yeniden geldi, birlikte çay içip yemek yedik. Saat 18.00 civarında Salim kıyafetlerini değiştirmek için yanımızdan ayrıldı."

Ancak Mahkeme Başkanı, Atasoy’un ifadesindeki saatlerle telefon görüşme kayıtları arasındaki uyumsuzluklara dikkat çekti. Başkan’ın sorusu üzerine Atasoy, "Saatleri tam hatırlayamıyorum. Salim kısa süreliğine gitmişti," dedi.

Mahkeme, Atasoy’a, tutuklandığı gün verdiği ifadesinde Salim Güran’ın kıyafetlerinin ıslak olduğuna dair söylediği sözleri hatırlattı. Atasoy ise bunu reddederek, "Böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Salim’in ayakkabıları veya kıyafetleri ıslak değildi," şeklinde konuştu.

Savcının, sanığa soruşturma sürecinde kendisine saatlerle ilgili bir yönlendirme yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Atasoy, "Kimse bana bir şey telkin etmedi. O gün tarlada kardeşimle birlikteydim," dedi.

Tanık Çoban Ahmet’in Gözyaşları

Duruşmada tanık olarak dinlenen çoban Ahmet A., olay günü Narin Güran’ı görmediğini ve köyde herhangi bir yabancı araçla karşılaşmadığını söyledi. Savcının, o günkü olaylara ilişkin ısrarlı soruları üzerine Ahmet A., gözyaşlarını tutamayarak, "Narin’i görmedim. Güran ailesinin evinde de bir kalabalık görmedim," ifadelerini kullandı.

Savcı, dava dosyasına giren aile toplantısı görüntülerine ilişkin, Ahmet A.’ya bir yabancıya rastlayıp rastlamadığını ve yabancı bir araba görüp görmediğini sordu. Ahmet A. bu soruya, "Hayır, görmedim," diye yanıt verdi.