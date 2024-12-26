Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Israrlı sorular üzerine ağladı...

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Cinayetle suçlanan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada, sanıkların çelişkili ifadeleri ve tanık beyanları dikkat çekti.

Mert Sagit Mert Sagit
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Israrlı sorular üzerine ağladı...
Yayınlanma:

Tutuklu sanık Ramazan Atasoy, olay günü köydeki tarlada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"Sabah saatlerinde Salim Güran tarlaya geldi, kısa bir süre kaldıktan sonra ayrıldı. Akşamüstü yeniden geldi, birlikte çay içip yemek yedik. Saat 18.00 civarında Salim kıyafetlerini değiştirmek için yanımızdan ayrıldı."

Ancak Mahkeme Başkanı, Atasoy’un ifadesindeki saatlerle telefon görüşme kayıtları arasındaki uyumsuzluklara dikkat çekti. Başkan’ın sorusu üzerine Atasoy, "Saatleri tam hatırlayamıyorum. Salim kısa süreliğine gitmişti," dedi.

Mahkeme, Atasoy’a, tutuklandığı gün verdiği ifadesinde Salim Güran’ın kıyafetlerinin ıslak olduğuna dair söylediği sözleri hatırlattı. Atasoy ise bunu reddederek, "Böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Salim’in ayakkabıları veya kıyafetleri ıslak değildi," şeklinde konuştu.

Savcının, sanığa soruşturma sürecinde kendisine saatlerle ilgili bir yönlendirme yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Atasoy, "Kimse bana bir şey telkin etmedi. O gün tarlada kardeşimle birlikteydim," dedi.

Tanık Çoban Ahmet’in Gözyaşları

Duruşmada tanık olarak dinlenen çoban Ahmet A., olay günü Narin Güran’ı görmediğini ve köyde herhangi bir yabancı araçla karşılaşmadığını söyledi. Savcının, o günkü olaylara ilişkin ısrarlı soruları üzerine Ahmet A., gözyaşlarını tutamayarak, "Narin’i görmedim. Güran ailesinin evinde de bir kalabalık görmedim," ifadelerini kullandı.

Savcı, dava dosyasına giren aile toplantısı görüntülerine ilişkin, Ahmet A.’ya bir yabancıya rastlayıp rastlamadığını ve yabancı bir araba görüp görmediğini sordu. Ahmet A. bu soruya, "Hayır, görmedim," diye yanıt verdi.

150 insana mezar olan sitenin yapımıyla alakası olmadığını söyledi: Tutuklandı!150 insana mezar olan sitenin yapımıyla alakası olmadığını söyledi: Tutuklandı!Yurt
Narin Güran diyarbakır
Günün Manşetleri
Gazze’de son 24 saat
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bugün 10 ile kar yağacak!
Belediye otobüsü ile tır çarpıştı
"Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi"
Şanlıurfa’da PKK ve DEAŞ operasyonu
Narin Güran davasında son durum
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı
Sahte alkole karşı Türkiye genelinde dev operasyon
TÜRK-İŞ, komisyondan çekildi
Çok Okunanlar
Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak kimdir? Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak kimdir?
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı
Emekliler dikkat: Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar Emekliler dikkat: Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar
Okullar kar yağışı nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller Okullar kar yağışı nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller
Ankara için kritik uyarı: 26 Aralık hava durumu Ankara için kritik uyarı: 26 Aralık hava durumu