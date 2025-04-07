Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Süreç başladı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili devam eden davada, ailenin avukatları, bir adli bilişim mühendisinin, sanıkların cep telefonu imajlarına ilişkin hazırladığı raporu Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sundu.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ailesinin avukatları, sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonu imajlarını inceleyen adli bilişim mühendisinin raporunu basınla paylaştı.
Raporda, sanıkların telefonlarına ilişkin adli bilişim mühendisinin yaptığı tespitlerle birlikte, dava dosyasındaki daraltılmış baz çalışması ve Ulusal Kriminal Büro'nun raporuna yer verildi. Avukat Mahir Akbilek, Narin Güran cinayeti davasının istinaf sürecinin devam ettiğini belirterek, beklentilerinin delillerin yardımıyla olayın açıklığa kavuşması olduğunu söyledi.
Akbilek, “Sanıkların cep telefonlarının imajlarından elde edilen veriler, uzman bilirkişiler tarafından anlaşılır metinler ve grafiklere dönüştürülerek hakikate ulaşmaya yardımcı olmaktadır” dedi.
Avukat Yılmaz Demiroğlu ise, sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinde uzman bilirkişi incelemesi yapıldığını ve rapor hazırlandığını belirtti.
Demiroğlu, “Nevzat Bahtiyar’ın verdiği beyanların gerçeklerle örtüşmediğini ve savunmasının çöktüğünü tespit ettik. Ayrıca daraltılmış baz raporuyla ilgili uzman raporu aldık ve bu raporda, konum tespitinin 500 metre ile 2 kilometre arasında bir hata payı ile yapılabileceği, dolayısıyla noktasal tespitlerin doğru olamayacağı sonucuna varıldı" şeklinde konuştu.
Demiroğlu, müvekkillerinin tutukluluğunun gözden geçirilmesi ve tahliye talepleri için başvuruda bulunacaklarını açıkladı.
Narin Güran cinayeti davasının 28 Aralık 2024'teki duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne saklayan Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş ve tutukluluk halleri devam etmiştir.