Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Süreç başladı

Demiroğlu, “Nevzat Bahtiyar’ın verdiği beyanların gerçeklerle örtüşmediğini ve savunmasının çöktüğünü tespit ettik. Ayrıca daraltılmış baz raporuyla ilgili uzman raporu aldık ve bu raporda, konum tespitinin 500 metre ile 2 kilometre arasında bir hata payı ile yapılabileceği, dolayısıyla noktasal tespitlerin doğru olamayacağı sonucuna varıldı" şeklinde konuştu.