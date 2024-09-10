Narin Güran cinayeti soruşturmasında bir tutuklama daha! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül günü cansız bedeni derede bir çuvalın içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Son olarak gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat B, jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş, daha sonra savcılıktaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B'nin tutuklandığını bildirdi.

Sıcak gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, "8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır." dedi.