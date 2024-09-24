Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı!

Türkiye'nin gündeminde yer alan Narin Güran cinayetinde soruşturma derinleştirildi. Katil zanlısı Nevzat Bahtiyar’ın verdiği ifadeler ışığında yeni deliller bulunduğu öğrenildi. İşte yeni gelişmeler...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı! - Resim: 1

Türkiye'nin gündeminde yer alan Narin Güran cinayetinde soruşturma derinleştirildi. Katil zanlısı Nevzat Bahtiyar’ın verdiği ifadeler ışığında yeni deliller bulunduğu öğrenildi. İşte Narin cinayetine dair son gelişmeler:

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Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı! - Resim: 2

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduğu bildirilen ve 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde önemli ilerlemeler kaydedildi. 

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Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı! - Resim: 3

Zanlı Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesi doğrultusunda, yeni bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

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Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı! - Resim: 4

Soruşturma Derinleştirildi


Narin Güran cinayeti soruşturması, Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesi sonrası genişletildi. 

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Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı! - Resim: 5

Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yapılan aramalarda yeni delillere rastlandı.

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Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı! - Resim: 6

Ahırda Bulunan İzmaritler


Bahtiyar’ın ahırında iki adet izmarit bulundu ve deliller arasında yer aldı. İzmaritlerde DNA analizi yapılacak ve kaç günlük oldukları araştırılacak. Jandarma, Bahtiyar’ın evinde ve ahırında aralıksız nöbet tutmaya devam ediyor.

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Narin Güran cinayet gelişme