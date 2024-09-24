Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı!

Ahırda Bulunan İzmaritler



Bahtiyar’ın ahırında iki adet izmarit bulundu ve deliller arasında yer aldı. İzmaritlerde DNA analizi yapılacak ve kaç günlük oldukları araştırılacak. Jandarma, Bahtiyar’ın evinde ve ahırında aralıksız nöbet tutmaya devam ediyor.