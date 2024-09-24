Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı!
Türkiye'nin gündeminde yer alan Narin Güran cinayetinde soruşturma derinleştirildi. Katil zanlısı Nevzat Bahtiyar’ın verdiği ifadeler ışığında yeni deliller bulunduğu öğrenildi. İşte yeni gelişmeler...
Türkiye'nin gündeminde yer alan Narin Güran cinayetinde soruşturma derinleştirildi. Katil zanlısı Nevzat Bahtiyar’ın verdiği ifadeler ışığında yeni deliller bulunduğu öğrenildi. İşte Narin cinayetine dair son gelişmeler:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduğu bildirilen ve 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde önemli ilerlemeler kaydedildi.
Zanlı Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesi doğrultusunda, yeni bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Soruşturma Derinleştirildi
Narin Güran cinayeti soruşturması, Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesi sonrası genişletildi.
Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yapılan aramalarda yeni delillere rastlandı.
Ahırda Bulunan İzmaritler
Bahtiyar’ın ahırında iki adet izmarit bulundu ve deliller arasında yer aldı. İzmaritlerde DNA analizi yapılacak ve kaç günlük oldukları araştırılacak. Jandarma, Bahtiyar’ın evinde ve ahırında aralıksız nöbet tutmaya devam ediyor.