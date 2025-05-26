Narin Güran cinayetinde karar kesinleşti!

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği cezaları oy çokluğuyla onadı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayetle ilgili görülen davada Narin Güran’ın annesi, amcası ve kardeşi Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Aynı davada yargılanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.