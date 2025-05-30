Narin Güran cinayetinde mahkemeden yeni gelişme

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice katledilmesine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin Güran cinayetinde mahkemeden yeni gelişme
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice katledilmesine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetin ardından “suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılanan 15 sanığın tamamı ceza aldı. Sanıklar arasında 6 tutuklu ile 3 suça sürüklenen çocuk da bulunuyor.

Aile fertlerinin yargılandığı davada dört kişiye 3,5 yıl; sekiz kişiye 3 yıl hapis cezası verildi. Üç sanık ise tahliye edildi

NE OLMUŞTU?
Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada dördüncü kez hâkim karşısına çıkmıştı.

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