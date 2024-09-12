Narin Güran cinayetinde önemli gelişme! Adli tıp kurumu ön raporu açıklandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve kaybolmasından 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması derinleşiyor. Cinayetle ilgili olarak amcası Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanırken, diğer 22 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Adli Tıp Kurumu’nun açıkladığı ön raporda, Narin’in üzerinde Salim Güran dışında başka birine ait DNA izine rastlanmadığı belirtildi. Böylece, amca Güran’ın olayla bağlantısının kuvvetli olduğu değerlendirilirken, soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor.